Importanti novità per le strade d’alta quota gestite dalla Città Metropolitana di Torino. Sulla Strada Provinciale 50 del Colle del Nivolet, teatro di una suggestiva tappa del Giro d’Italia 2019 con arrivo ai piedi della diga del Serrù, le operazioni di sgombero della neve si sono concluse e alle 8 di venerdì 27 maggio la carreggiata è stata interamente riaperta sino ai 2612 metri del Colle.

Sulla Provinciale 50 tornerà come ogni anno la chiusura al traffico motorizzato nei giorni festivi di luglio e agosto, in coincidenza con l’iniziativa “A piedi tra le Nuvole” promossa dal Parco Nazionale Gran Paradiso e dalla Città Metropolitana di Torino. I dettagli su orari e modalità di fruizione della strada, dei parcheggi e dei bus navetta per raggiungere il Colle del Nivolet saranno definiti nelle prossime settimane.

