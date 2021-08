Ascolta l'Audio Dell'Articolo

In equilibrio su un cavo a venti metri dall’altezza ha camminato per oltre trecento metri, nonostante il vento, per festeggiare i 90 anni della costruzione della diga di Ceresole Reale, nel Torinese.

E’ riuscita l’impresa di Andrea Loreni, funambolo che si è esibito domenica davanti a circa 2mile persone che si sono distribuite lungo il coronamento della diga e sui bordi del lago. Grande successo anche per l’altra esibizione organizzata da Fondazione Cirko Vertigo con la [...]