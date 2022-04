Uno Speciale di Meridiani Montagne, realizzato con la collaborazione del Club alpino italiano e in uscita l’8 aprile, festeggia il centenario del Parco Gran Paradiso. Una monografia pensata e realizzata non solo per celebrare l’ente quanto per farlo conoscere e vivere in tutte le sue molteplici, meravigliose, sfaccettature che proprio in primavera offrono al visitatore l’esperienza più bella.

Confermando come la “fruibilità” sia un po’ [...]



