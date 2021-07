CERESOLE REALE. Sarà l’autopsia, disposta dalla procura di Ivrea, a fare luce sulle cause della morte di Roberto Colombo, 66 anni, stimato medico di Cuorgnè trovato senza vita sabato pomeriggio nella sua abitazione di Ceresole Reale.

Il medico legale ha rilevato dei graffi sulla testa e sulle mani del medico, vicino al cadavere c’era una cintura e, in casa, i carabinieri hanno trovato un vaso rotto. L’uomo sarebbe stato stroncato da un malore ma, al momento, gli inquirenti non si sbilanciano sulle cause del decesso.

Il fascicolo aperto dalla procura per “atti relativi” è senza indagati o ipotesi di reato. Il medico legale effettuerà l’autopsia tra martedì e mercoledì.