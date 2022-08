Si è conclusa con successo la sessione di allenamento a Ceresole Reale delle Zanzare del lago di Viverone.

Cinque giorni di vela, a fine luglio, sulle acque del lago artificiale del parco del Gran Paradiso

La diminuzione del livello d’acqua del bacino artificiale Iren di Ceresole Reale non ha impedito a Stefano Beltrando di far navigare il lago anche in questa estate siccitosa, i suoi allievi.

Beltrando, membro del team di Luna Rossa Challeng che dal 2000 segue l’equipaggio per verificare le caratteristiche tecniche strutturali delle barche, da alcuni anni sceglie nella stagione estiva il lago e il vento di Ceresole Reale per veleggiare con i suoi giovani allievi.

“Certo l’immagine offerta dal lago quest’anno era davvero particolare – spiega Beltrando – ma il vento di Ceresole non ci ha tradito, dando la possibilità ai giovani velisti di navigare, senza creare il minimo intralcio ai windsurfisti”.

