Forti incentivi a Ceresole Reale per chi intende investire in attività commerciali e turistico-ricettive. Lo ha deliberato il consiglio comunale nella seduta del 18 novembre, rivedendo le percentuali degli Oneri di Urbanizzazione Primaria e Secondaria, che erano stati fissati nel 2007 e non più modificati.

“Grazie al lavoro dell’Ufficio Tecnico – spiegano gli esponenti dell’amministrazione – si è potuto procedere ad una revisione assai vantaggiosa. E’ un provvedimento molto importante che va nella direzione di favorire gli investimenti”.