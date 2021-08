Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CERESOLE REALE. E’ in vendita il Gran Hotel di Ceresole, la maestosa struttura di fine Ottocento che, dopo gli anni d’oro, venne prima abbandonata e poi trasformata in mini-appartamenti per le vacanze. Ora si cerca di collocarla sul mercato ma chissà se troverà un compratore… Ad occuparsene è una società immobiliare che propone un prezzo di 1.500.000 euro: nemmeno tanto se si considerano le sue dimensioni.