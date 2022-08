Domenica 28 agosto a Ceresole, località Serrù, facile escursione verso uno dei laghi più belli del Parco, in luoghi con alto livello di biodiversità, per osservare e compenetrare come ogni organismo vivente sia in rete con tutti gli altri attraverso forme di cooperazione e competizione.

E sarà nel silenzio del 2600 m di quota in questa ultima domenica d’estate che cercheremo di compenetrare l’essenza della natura e la sua bellezza e abbondanza, per scoprire quanto sia importante conservare e tutelare lembi di territorio intatti, per noi e per le generazioni future.

Questo è l’ambizioso e difficile compito dei Parchi, ma tante sono le azioni che anche ognuno di noi può attuare nella propria vita quotidiana.

Escursione per adulti e famiglie con bambini dai 9 anni, con itinerario Colle del Nivolet-lago Rosset.

Info: 0124901070

Infopoint – località Serrù, Ceresole Reale

Commenti