Domenica 7 Agosto, un bagno di bellezza in un vallone incontaminato ci farà sognare e apprezzare il valore di luoghi che potrebbero cambiare in poco tempo, il cui futuro è in parte nelle nostre mani. Guarderemo gli ambienti glaciali in rapida diminuzione per comprendere l’importanza dell’acqua e i rischi dello scioglimento delle calotte glaciali.

Ma come si studiano i ghiacciai e quali possono essere le buone abitudini che ciascuno di noi può adottare nella propria vita? La guida ci svelerà angoli segreti del Parco.

Escursione per adulti e famiglie con bambini dai 9 anni, con itinerario Colle del Nivolet-Cascata dell’Agnel.

Info: 0124901070. Punto di informazioni del Parco in località Serrù.

Commenti