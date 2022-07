Domenica 31 luglio. Una bella passeggiata guidata vi introdurrà al mondo degli uccelli, animali straordinari che sono riusciti a colonizzare ogni tipo di ambiente sul Pianeta. L’itinerario permetterà di approfondire le specie che soprattutto abitano le alte quote e, mettendosi dalla loro parte, capire le strategie di sopravvivenza.

Proveremo ad essere ornitologi, a usare la vista, l’attenzione, la pazienza, la capacità di osservare (non solo di vedere), di chiederci il significato dei loro versi e canti territoriali, la fatica che devono compiere per riprodursi ed allestire un nido… e per questo li ameremo.

Escursione per adulti e famiglie con bambini dai 9 anni, con itinerario il Giro del Lago Serrù.

Telefono : +39 0124901070

Località Serrù , Ceresole Reale

