Lunedì 15 Agosto escursione per adulti e famiglie con bambini dai 9 anni, con itinerario Colle del Nivolet-laghi Tre Becchi. La guida del Parco racconterà come alcuni animali e piante si siano organizzati per trovare soluzioni creative al problema dell’acqua. Senza acqua, infatti, non c’è vita e questo vale anche per gli animali e per le piante, ogni specie con le sue peculiarità necessita di acqua per vivere: dai pesci che nuotano nei mari e nei fiumi ai cammelli nel deserto e al più piccolo microrganismo che vive sulla Terra.

Info. 0124901070

Appuntamento: località Serrù , Ceresole Reale

Commenti