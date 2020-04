CERESOLE. Gran Paradiso, la storia dei guardaparco in un film sul web

Dal 1 maggio, alle 21, sul sito del Parco nazionale del Gran Paradiso e sui canali social dell’ente parco, sarà disponibile gratuitamente “Tutto è più chiaro visto da quassù”, il film sulla storia dei guardaparco dell’area protetta più antica d’Italia realizzato per il settantennale del corpo di sorveglianza da Marco Andreini e Paolo Fioratti. Il film, che si avvale di spettacolari immagini di paesaggi dell’area protetta, racconta la storia degli animali monitorati e delle numerose attività quotidiane dei guardaparco e dei ricercatori. “Un modo per ringraziare gli uomini e le donne del Corpo di Sorveglianza e tutti coloro che, anche in queste settimane, stanno continuando a lavorare per preservare e far conoscere il più antico parco nazionale italiano”, fanno sapere dall’ente parco Gran Paradiso.

