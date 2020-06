CERESOLE. Covid-19: soggiorno gratuito a 150 operatori sanitari per dire “#grazie”

Da venerdì 5 a lunedì 8 giugno Ceresole Reale accoglierà gratuitamente 150 sanitari coinvolti nella pandemia da Covid 19. Da venerdi 12 a domenica 14 giugno 80 sanitari saranno accolti dalla val Ferret. Dal 20 al 26 giugno 80 sanitari saranno ospiti della Valsesia.

#Grazie nasce dall’idea di Guido Novaria presidente dell’associazione Amici del Gran Paradiso di Ceresole Reale. Novaria vive a Rivarolo Canavese e lavora nella cronaca del quotidiano La Stampa a Torino ma trascorre gran parte del suo tempo libero nell’alta valle Orco. “Ho visto il dolore, lo sgomento e purtroppo la morte negli occhi di tanti amici che operano negli ambulatori e negli ospedali. Poi ho visto la semplicità, calma e la bellezza della nostra montagna più bella. Con Roberto e Guela che gestiscono un rifugio, abbiamo deciso di mettere a disposizione di tutte le persone coinvolte un po’ di pace per quegli occhi stanchi. In effetti è stato semplice coinvolgere tutti gli operatori turistici di Ceresole Reale: albergatori, ristoratori e gestori dei camping, metteranno a disposizioni la caratteristica cucina di montagna. Le nostre Guide ed i nostri Maestri accompagneranno i sanitari ed i loro familiari in escursioni a piedi, in mountain bike e in nordic walking, con il pranzo al sacco messo nel nostro mini-market”.

Alex Gioannini è il giovane sindaco di Ceresole, piccolo paese di montagna: “Ceresole Reale è una Perla Alpina, nel cuore del versante sud del Parco Nazionale del Gran Paradiso. La sua flora e la sua fauna sono uniche nel contesto alpino. Qui la volpe è di casa, nel senso che poco manca che entri davvero in casa. Gli stambecchi, i camosci e le marmotte sono gli animali simbolo di questa area protetta,la più antica d’Italia. Siamo sì una piccola realtà, ma sappiamo fare grandi cose, come in questa occasione. Abbiamo saputo aprire il nostro cuore anche in situazione complessa come quelle che stiamo attraversando”.

“E’ il nostro modo di dire #Grazie all’attività svolta nel contenimento del coronavirus. Attraversiamo un momento difficile del comparto turistico, ma questo non ci ha fermato… – dice Roberto dell’associazione dei commercianti di Ceresole -. E’ solo di ieri la notizia che l’attività di Giusy non aprirà in tempo perché la ristrutturazione del suo locale è stata bloccata durante la quarantena. Ma non si è fermata. Ha deciso comunque di mettersi a disposizione . Sarà volontaria nello staff di un Rifugio. Così è anche per Luisella che quest’anno proprio non aprirà il suo albergo. Anche lei metterà a disposizione il suo tempo. Questo è lo spirito con il quale tutti noi di Ceresole Reale desideriamo dire #Grazie” .

All’iniziativa di Ceresole Reale qualche giorno fa si è aggiunto il #Grazie dal Rifugio Bertone e dal Bonatti, in val Ferret, sopra a Courmayeur nella Valle d’Aosta. Mara ha sentito parlare dell’iniziativa, ha chiamato Roberto e di nuovo tutto è stato facile. Ecco a disposizione la struttura alberghiera, sua e di Renzino, che con la sua famiglia storicamente gestisce il rifugio Bertone.

Altri 80 sanitari saliranno il 12 e il 13 giugno ad ammirare il Monte Bianco in un altro angolo davvero splendido delle nostre alpi.

Una catena di solidarietà che nasce in un periodo così difficile, non può che affermarsi come un arcobaleno di speranza che abbraccia territori lontani ma uniti per un’unica nobile causa. Ed ecco allora che la rete solidale dalla Val Ferret giunge sino in Valsesia, in provincia di Vercelli, dove i comuni di Varallo e Alagna si preparano ad accogliere altri 80 operatori sanitari, impegnati in prima linea da mesi nella lotta contro il covid-19

