CERESOLE. Brucia una casa in località Borgiallo

I vigili del fuoco del comando di Torino stanno intervenendo a Ceresole Reale in località Borgiallo, ultimo comune della valle Orco, per l’incendio di una casa. L’allarme è stato dato dal proprietario. Sul posto la squadra di Ivrea, quella dei volontari di Courgne, autoscala e carro autoprotettori dalla centrale del capoluogo. Le operazioni, ancora in corso, sono coordinate dal funzionario di servizio.

