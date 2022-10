CERES – VIU’. Le comunità energetiche sono un esperimento ancora in fase preliminare. Un’idea “in fase esplorativa” per citare il sindaco di Viù, Daniela Majrano. E quindi, tanto vale capirci qualcosa in più, e farlo tutti assieme.

Per questo motivo, i cittadini di Ceres e Viù si sono ritrovati, rispettivamente venerdì e sabato, coi loro sindaci e coi tecnici di Albatros.