Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CERES. Torna da venerdì 13 agosto la festa patronale dell’Assunta di Ceres. «Abbiamo cercato di organizzare insieme alla Pro Loco, alla protezione civile, agli alpini e ai priori un qualcosa di bello, anche se non sarà la classica patronale con falò, processione e fuochi d’artificio – spiega Davide Eboli, sindaco ceresino -. In queste circostanze bisognava assolutamente fare qualcosa e abbiamo cercato di tirare giù un programma il più bello possibile per regalare ai residenti e ai villeggianti qualche giorno di festa e di serenità. Speriamo il tempo ci assista durante tutta la patronale. D’altronde non potevamo non fare nulla, dopo i mesi che abbiamo passato era necessario reagire e far rivere tre giorni di quasi normalità». Priori della patronale sono gli stessi dell’anno scorso (e rimarranno “in carica” fino a quando la festa non tornerà al solito splendore). Si tratta di Gianluca Vighetti, Silvia Clementelli, Irene Deffacis e Alessandro Graneris. «Sperando che già dal prossimo anno si possa tornare alla classica patronale di Ceres – aggiunge Eboli -. Noi ce l’abbiamo messa tutta, abbiamo lavorato sodo insieme alle associazioni che ringrazio per il loro grande impegno. Non è facile organizzare una festa in un periodo come questo».

Il programma

Venerdì 13 agosto. Alle 21.15 nella chiesa parrocchiale Maria Vergine Assunta il concerto della Corale delle Valli di Lanzo, diretto dal maestro Gian Michle Cavallo.

Sabato 14 agosto alle 21.30 in piazza del Municpio il concerto del Corpo musicale Alpino di Ceres.

Domenica 15 agosto alle 21.30 in piazza Municipio la proiezione su maxischermo del film “52 Sfumature di Ceres”.

Nelle giornate di domenica 15 e lunedì 16 agosto, dalle 15 alle 16.15 e dalle 15.30 alle 17.45, in piazza Europa il laboratorio di riuso creativo per i bimbi dai 6 ai 12 anni a cura dell’associazione Al Cicapui.

Lunedì 16 agosto alle 21.30 si chiuderanno i festeggiamenti in piazza Municipio con lo spettacolo di cabaret di Beppe Braida.

Prenotazione obbligatoria all’ufficio turistico in piazza Municipio (telefono 338.3096131). Per partecipare alle serate è richiesto il green pass o un tampone eseguito nelle ultime 48 ore.

Commenti