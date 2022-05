CERES. L’Asl To4, con la collaborazione del Comune, ha aperto il centro vaccinale di Ceres la mattina di sabato 28 maggio col fine di somministrare prima, seconda, terza o quarta dose del vaccino anti-covid19. Quest’ultima solo per over 80 e per gli over 60 con patologie.

Qualche settimana fa avevamo parlato della necessità di riaprire i centri vaccinali più periferici, per permettere a una popolazione anagraficamente anziana come quella delle alte Valli di Lanzo di recarsi in un centro vaccinale per la somministrazione della quarta dose.