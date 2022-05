CERES. Scalatore precipita per 25 metri sulla via Boccalatte. Durante la caduta gli si è tranciata la corda che lo assicurava. Tragedia sfiorata intorno alle 13.30 al Monte Plu, nel comune di Ceres, per uno scalatore precipitato durante la salita della via Boccalatte.

L’uomo ha effettuato una caduta di 25 metri circa arrestatasi fortunosamente su un terrazzino, perché durante la caduta gli si era tranciata la corda che lo assicurava.

Sul posto è stata inviata l’eliambulanza del Servizio Regionale di Elisoccorso che ha effettuato il recupero dell’infortunato, ricoverato in ospedale con un codice giallo, e del [...]