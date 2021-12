Il regalo di Natale per i ceresini è in arrivo, pronto da spacchettare. Partiranno dopo le feste, probabilmente già da metà gennaio, i lavori per il terzo lotto di interventi per la regimazione delle acque sul versante di Pian di Ceres. Interventi che metteranno in sicurezza l’abitato dopo l’imponente frana di ben cinque secoli fa.

I lavori sono stati appaltati nelle scorse settimane alle ditte Ditta Marietta e Sea, unite in un’associazione temporanea d’impresa. A gennaio era arrivata la conferma al sindaco Davide Eboli del finanziamento monstre da 1,1 milioni di euro.