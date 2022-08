CERES. Dopo la cerimonia di inaugurazione di venerdì sera, la pista di atterraggio dell’elisoccorso situata in località Sabbione potrà essere utilizzata anche per gli atterraggi e le partenza in notturna. Fino ad oggi, invece, la pista era stata utilizzata solo per le operazioni diurne.

L’inaugurazione del nuovo uso della pista ha visto la presenza di tantissimi tra soccorritori, sindaci e cittadini. I circa trenta volontari del soccorso alpino provenienti da tutte le stazioni delle valli di Lanzo (Ala di Stura, Balme, Forno A.G., Lanzo e Usseglio), dopo aver abilitato la piazzola, hanno svolto, assieme con [...]