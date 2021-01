CERES. Eboli punta al terzo mandato: “Mi ricandido, io amo Ceres”

Sono stati quattro anni e mezzo intensi, intensissimi, per Ceres. Anni di speranze, di progetti, di sviluppo, ma anche di difficoltà e di problematiche. Momenti sì e momentì no. La guerra per tentare di risollevare le sorti della Torino-Ceres, i lavori da centinaia di migliaia [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti