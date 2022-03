CERES. E’ venuto a mancare nella giornata di mercoledì 16 marzo Giuseppe Tasca. Aveva ottantun’anni e per tutti era “il Biunt”, il biondo. E’ stato Capogruppo degli Alpini di Ceres per sessant’anni. Con lui al timone gli Alpini hanno ristrutturato il ponte della vana, la cappella della Madonna degli Angeli e tanti altri posti.

Sempre sotto la sua guida gli Alpini hanno realizzato il Monumento di Piazza Europa. Dai social si moltiplicano da mercoledì i commenti e i post di cordoglio per la morte dell’Alpino. I funerali sono stati celebrati nella mattinata di sabato 19 marzo, giorno del suo compleanno, nella Chiesa di Ceres.

“Tutti siamo stati oggetto dei tuoi brontolii, quando le cose non erano fatte per bene, come volevi tu – ricorda commosso Marino Poma, vice di Tasca negli alpini, su Facebook -. Il tuo senso del dovere è il tuo cuore grande hanno fatto sì che fossi sempre presente, per qualsiasi cosa fosse necessaria, per la tua Ceres e per i tuoi alpini. Oggi hai deciso che poteva bastare così. Nella tua casa hai posato lo zaino a terra e sei andato avanti. Ci mancherai Biunt, a tutti, alpini e non. A me personalmente mancheranno i tuoi consigli, sempre preziosi, e le chiacchierate mai banali che facevamo in piazza”.

“Aveva gli Alpini in testa e nel cuore – aggiunge Davide Eboli, sindaco di Ceres -. E’ stata una persona simbolo del nostro Comune. Veniva chiamato il biund perché era biondo-rosso di capelli, e quindi era conosciuto con questo soprannome. Suo padre è stato maestro e ha scritto anche delle canzoni, e una verrà suonata durante le sue esequie. Giuseppe per gli alpini ha messo in pratica sempre una grande dedizione, era sempre presente e ci teneva tantissimo al gruppo”.

Eboli conclude raccontando gli ultimi anni di vita del Biund: “Giuseppe voleva fare un passo indietro per lasciare ai giovani il comando del Gruppo, ma alla fine è rimasto. Noi gli abbiamo dato una mano per alleggerirgli il carico di lavoro ma tenevamo assolutamente al fatto che ci fosse lui al comando del Gruppo. Al suo funerale non spenderemo neanche troppe parole e non faremo discorsi: lui era già conosciuto da tutti e non era una persona che amava i discorsi”.

Commenti