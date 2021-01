CERES. Dopo cinque secoli la frana di Pian di Ceres non darà più problemi

Dopo cinque secoli la frana sul versante di Pian di Ceres non darà più problemi. Nei giorni scorsi il sindaco Davide Eboli ha ricevuto la comunicazione ufficiale della Regione Piemonte che annunciava un contributo da 1,1 milioni di euro per il terzo lotto di interventi per [...]



