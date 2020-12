CERES. Completati i lavori per la realizzazione dell’infrastruttura per la fibra ottica

Sono stati completati i lavori per la realizzazione dell’infrastruttura per la rete a banda ultra larga (fibra ottica). «Questa consentirà di fare un enorme salto di qualità della nostra rete internet, rendendo possibile la navigazione ad alta velocità, fondamentale soprattutto per il lavoro e per la didattica [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti