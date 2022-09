CERES. La notizia è arrivata prima del fine settimana, e ha riempito di gioia gli amministratori ceresini. Il paese delle Valli di Lanzo, infatti, riceverà i fondi del Pnrr per realizzare una nuova mensa scolastica, che servirà agli alunni della Scuola dell’Infanzia Vallò, della Scuola Primaria Marconi e della Scuola Secondaria Murialdo.

Al momento, gli alunni ceresini mangiano in un ristorante a 200 metri dalle scuole, di fatto spostandosi dal territorio scolastico per consumare i pasti e per ritrovarsi tutti assieme, in un momento così importante per lo sviluppo della socialità e dei rapporti interpersonali [...]