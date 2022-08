Cerea neh

Cerea neh, non esiste canavesano che non abbia pronunciato o sentito almeno una volta nella vita questo tipico saluto piemontese, molto diffuso nel passato e un po’ meno ai nostri giorni. Difatti, in piemontese esistono due espressioni linguistiche per esprimere tipico saluto di commiato, ovvero quando si saluta una persona prima di andare via:

arvedze e cerea.

La prima espressione è ovviamente una traduzione dell’italiano “arrivederci”, mentre la seconda è una espressione tipicamente piemontese che non ha corrispettivi nella lingua nazionale. Il saluto piemontese cerea ha una connotazione un po’ più formale del “ciao”. Si tratta di un saluto che denota una certa distanza tra gli interlocutori, ma che allo stesso tempo esprime in modo elegante il rispetto che c’è tra le persone coinvolte.

Ma perché usiamo cerea e qual’è la sua origine?

Adesso sentiamo dire cerea nella rappresentazioni teatrali comiche, ma in origine era una forma di saluto reverenziale.

Poi col passare del tempo poi questa espressione è divenuta un po’ più colloquiale. Sull’origine del termine piemontese esistono due teorie, la prima fa derivare la parola deriverebbe dal termine greco chaire, imperativo del verbo chairo che significa “rallegrarsi/gioire”.

Una delle leggende legate a questa interpretazione narra che un cadetto di casa Savoia, volendo vantarsi del fatto di conoscere il greco, avesse preso l’abitudine di salutare tutte le persone che incontrava dicendo chairo. Gli abitanti della città di Torino, per compiacere la casa reale, si erano messi ad imitare il saluto di questo cadetto trasformandolo poi nel più popolare cerea. Se a livello fonetico la somiglianza tra le due parole c’è, a livello semantico sembra invece reggere molto meno. Per la seconda teoria, quella più accreditata, il saluto piemontese deriva invece dall’espressione “Saluto alla Signoria Vostra”, con alterazione della parola “Signoria” che nel parlato popolare è diventata sereia, serea, molto simile al saluto genovese scià o a quello veneziano sioria vostra. Questa origine giustificherebbe anche il tono reverenziale del saluto poiché indirizzato in passato a qualcuno di estrazione sociale medio-alta. Il dizionario Treccani viene in supporto a questa teoria definendo il termine “cerea” così: [da serèa «signoria»; cfr. sere «signore»], regionale – Forma di saluto, in origine reverenziale, poi divenuta familiare, in uso nel Piemonte

Oggi cerea viene ancora usato ma, purtroppo è sempre più raro, e pensare che cerea è una forma di saluto rispettosa e cordiale, ma non equivale al ciàu, l’italiano ciao, più confidenziale e inflazionato. Ed è pure qualcosa di più di un semplice “bondì”, buongiorno!. Così come è più completo e meno limitato di un “arvrdze!” arrivederci, perché cerea lo si può usare sia al momento di un incontro che al momento del commiato. Il cerea è una filosofia, una cultura, uno stile di vita, un modo di salutare che racchiude tradizioni, storie antiche, e orgoglio di piemontesità. È stima, gioia di un incontro, è rispetto, ma al tempo stesso, anche un segnale di discrezione, tipico di chi non vuole invadere troppo l’altrui sfera personale. Perché si sa: chi a dà tròpa confidensa, a perd la riverensa, chi dà troppa confidenza, perde la riverenza.

Concludo con una curiosità, cento anni fa, risuonava cristallino in tutte le strade, nelle botteghe, nei caffè: la gente si scappellava e con un inchino appena accennato, si abbandonava a scambi calorosi di “cerea!”. Questo saluto, schietto e rispettoso, come è nello stile della gente subalpina, rievoca i fasti delle prime e gloriose storiche società sportive di canottaggio, sorte a Torino lungo il Po tra gli anni Sessanta e Ottanta dell’Ottocento. Come la Reale Società Canottieri Cerea indossavano mute sportive con i colori bianco e azzurro, a righe orizzontali, ed una stella sul petto.

Cerea neh!

Favria, 22.08.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata.

