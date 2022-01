MONTEU DA PO. Nell’ultima settimana s’è fatto un gran parlare del campo sportivo Felice Morello di Monteu. A sollevare la questione è stato il ristoratore Fabrizio Mencagli, in un suo post di Facebook.

“La mia intenzione non era assolutamente quella di fare polemica – dice Mencagli –, come ho scritto. Si è trattato di un momento di nostalgia e ricordi. Era molto tempo che non passavo più di lì“.

Luogo di ricordi per molti montuesi e non solo. Negli anni ’80 e ’90 al campo Morello si allenava la squadra calcistica locale, che raccoglieva i giovani [...]