La chiusura delle liste del centrodestra sembra una soap opera. C’era chi diceva che già a metà settimana scorsa i leader avrebbero concluso qualcosa e chi invece ammoniva di aspettare il weekend per ottenere qualche risultato (anche se siamo a domenica e abbiamo un pugno di mosche in mano).

I colpi di scena non sono mancati, ma il triumvirato un po’ pittoresco Salvini-Meloni-Berlusconi non ha scucito mezza parola sulle riunioni di coalizione che servivano a capire chi candidare, e soprattutto dove e come (uninominale o plurinominale).