Centoquarantuno negozi di vicinato; undici medie strutture, due grandi strutture, settantuno attività di somministrazione e duecentonovantadue aziende agricole. Sono i numeri di attività commerciali suddivisi tra i comuni di Romano (capofila), Mercenasco, Perosa Canavese, Scarmagno e Strambino. Comuni che hanno recentemente firmato per il triennio un protocollo di intesa per costituire il Distretto del Commercio denominato “Comunità Collinare Piccolo Anfiteatro Morenico”. Un protocollo firmato dalla amministrazioni comuni in collaborazione con l’associazione Confesercenti di Torino e Provincia, in qualità di partner fondatori del Distretto.

I comuni di Romano e Strambino rappresentano l’85% [...]



