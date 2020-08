Cenestesi.

La presenza di certe persone mi provoca nell’animo la cenestesi. Mi spiego la cenestesi è una sensazione generale del corpo o nell’animo, di solito notata solo quando viene turbato. La parola deriva dal greco koinos, comune e aisthesis, sensazione. la cenestesi è letteralmente la sensazione comune del corpo. Non quella che percepiamo dal giornalismo degli organi di senso con cui diamo l’assalto alla realtà, ma quella interna, sottile e complessa, indescrivibile da vista, udito, tatto. Può essere una sensazione di benessere, o di malessere, come nel mio caso. Una vibrazione negativa di fastidio per i farlocchi. Pensate che si usa anche nel diritto, per indicare una cenestesi lavorativa, cioè la normale fatica da lavoro, che certi danni biologici possono aggravare. Certo è un concetto più facile da intendere che spiegare ma è la cenestesi!

Favria, 5.08.2020 Giorgio Cortese

L’inizio è sempre oggi. E allora cosa aspettate venite a donare a donare il sangue a Favria venerdì 7 agosto cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Donate il sangue, donate la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fate passa parole e divulgate il messaggio,

