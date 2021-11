Celia e non celiaco

Queste due parole possono apparire a prima vista simili ma sono due cose diverse la celia significa scherzo, burla e celiaco deriva dal greco koiliakòs, deriva da koilìa, cavità, ventre, a sua volta derivato da kòilos, cavo, caverna, in latino coelìacus. Ripartiamo da celia, oggi sinonimo di burla, ma Celia è un nome proprio dal latino Caelia, femminile di Caelius, nome di una gens romana, e l’origine della parola su basa sul termine caelum, cielo o paradiso, e può quindi significare celeste o del paradiso. Secondo altre fonti il lemma viene ricondotto dal greco kòilos, latinizzato poi in Celius. Celia assume in italiano il sinonimo di burla a Firenze nel VXII da un poema epicomico, scritto da Lorenzo Lippi “il Malmantile racquistato! Lorenzo Lippi era pittore di corte di Claudia de’ Medici, moglie dell’arciduca Leopoldo V d’Austria. Il titolo è un riferimento alla Gerusalemme liberata del 1580 e alla Gerusalemme conquistata del 1593 di Torquato Tasso. Il poema è, ricco di motti e proverbi fiorentini e della vivacità, comicità, malizia del parlare popolare tra cui il modo di dire celia, dal nome di una giovane popolana della commedia, per indicare la burla. La celia dal suono dolce e aggraziato è divenuto il modo di indicare lo scherzo in modo garbato, come la ragazza divertente della commedia. La celiachia è invece una malattia dovuta a intolleranza a una particolare frazione del glutine, la gliadina. È una delle cause più comuni di malassorbimento. Il paziente ha una totale intolleranza al glutine, che è una proteina contenuta in molti cibi, la quale dà atrofìa della mucosa intestinale, può anche dare dermatite erpetiforme di Duhring, che consiste in lesioni cutanee delle superfici estensorie degli arti, del tronco, dei glutei e della testa. L’unico trattamento efficace conosciuto è una permanente dieta priva di glutine. Queste due parole dal significato diverso, nella loro cavità nascondo una comune origine. Che belle le parole che hanno dentro di loro sempre delle sorprese se esplorate. Le parole che compongono i libri sono come una grotta un po’ magica che ciascuno di noi esplora con il suo lume interiore per cercare la conoscenza.

Favria, 14.11.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Anche se il paura ha sempre più argomenti, ogni giorno io scelgo sempre la speranza. Felice domenica.

Commenti