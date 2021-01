C’è vita a sinistra

Per celebrare (a mio modo) la nascita, cent’anni or sono, del Partito comunista d’Italia, poi Partito comunista italiano, in attesa delle preannunciate novità editoriali, ho cominciato a leggere la biografia di Antonio Gramsci, non quella notissima di Giuseppe Fiori per Laterza (di cui mio padre aveva l’edizione del 1973), [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti