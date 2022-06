Ancora non si sono spenti gli echi della grande spartizione di seggiole nel cda (consiglio di amministrazione) di SCS (Società Canavesana servizi) che è già la volta di apparecchiare il tavolo per il cda del Consorzio Canavesano Ambiente, più conosciuto come CCA.

Si tratta di un organismo previsto dalla legge e che svolge tutte le funzioni del governo dei rifiuti in 108 comuni del Canavese.

In scadenza il presidente Maurizio Perinetti, il vicepresidente Marco Puglisi. E poi Sonia Cambursano, Aldo Querio Gianotti e Giovanni Tuninetti.

Stando ai “tam tam”, verificati quel tanto che basta, avrebbero [...]