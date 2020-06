CAVAGNOLO. Un Conso premiato dal “Sole 24 Ore”

La notizia sarà sfuggita ai più, ma di certo non può passare sotto traccia. C’è un cavagnolese, d’origine s’intende, segnalato con il suo studio dal Sole 24 Ore come uno degli avvocati più “sul pezzo” d’Italia.

Andrea Conso, 48 anni, socio fondatore dello studio Annunziata & Conso di Milano, è infatti finito tra i legali citati nella ricerca svolta da una società statistica per conto del quotidiano.

“Studi legali dell’anno 2020”: è stata svolta, per la seconda volta in Italia, per Il Sole 24 Ore da “Statista”, una società tedesca specializzata nelle analisi di mercato e nella raccolta ed elaborazione di dati.

La ricerca si basa sulle segnalazioni – da parte di avvocati (peer-to-peer), giuristi d’impresa e clienti – degli studi legati attivi a livello nazionale in 14 settori di competenza (Corporate;M&A e restructuring; diritto bancario e finanziario; proprietà e real estate; privacy e cibersecurity; Life science e healthcare; lavoro e welfare; tributario; amministrativo e appalti; contenzioso e arbitrato; famiglia e successioni; penale; proprietà intellettuale e tmt; ambientale, energia e infrastrutture) e in cinque macro regioni (Milano, Roma, Nord, Centro e Sud-isole). La ricerca è stata condotta dal 28 ottobre 2019 al 17 gennaio 2020 in tre passaggi, raccogliendo in totale oltre 20 mila segnalazioni valide.

Alla fine le liste pubblicate dal quotidiano sono state elaborate sulla base del numero di segnalazioni ricevute.

Tra questa anche lo studio cofondato dal cavagnolese.

Andrea Conso nel 2005 inizia l’esercizio della professione forense, dopo aver lavorato come legale interno in primari gruppi bancari per oltre dieci anni. Nel 2014 è tra i founder partner di “Annunziata&Conso”.

Le principali aree di specializzazione riguardano il diritto societario, commerciale, bancario, finanziario e assicurativo, nonché i settori della monetica, del fintech e della blockchain: materie tutte affrontate nella prospettiva della regolamentazione dei mercati finanziari e con attenzione anche ai profili di comparazione giuridica e di applicazione di modelli inerenti l’operatività transfrontaliera.

Andrea Conso è un avvocato nel pieno della carriera. E’ amministratore e sindaco di società vigilate appartenenti principalmente al settore bancario e finanziario, interviene regolarmente nell’ambito di convegni e di corsi di master e di formazione post-universitaria e vanta numerose pubblicazioni.

“E’ un riconoscimento che ci riempie di orgoglio – racconta, al telefono – anche se da sempre abbiamo fatto della riservatezza la caratteristica del nostro studio”.

Trasferitosi prima a Torino e poi a Milano, nella “sua” Cavagnolo ci torna ormai raramente.

Nipote di Marcella e Giuseppe, per tutti semplicemente “Pinot” Conso, figlio di Roberto, Andrea Conso torna a casa quando gli impegni del lavoro glielo permettono.

“Il mio legame con Cavagnolo è fatto principalmente d’affetto – dice -. Torno volentieri per trovare papà e per fare un giro in bicicletta in un posto dove la frenesia della vita cittadina è lontana anni luce”.

