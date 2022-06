Squadra che vince, non si cambia. E così martedì 28 giugno, al primo Consiglio comunale della neo eletta amministrazione, il sindaco Andrea Gavazza annuncerà la Giunta del suo mandato -bis che altro non è che un copia incolla di quella del primo mandato.

Alessandra Vai continuerà ad essere la sua vice – con l’aggiunta, però, della delega al Bilancio, fino alla scorsa legislatura in capo al sindaco – mentre Silvano Vallesio si dimetterà da consigliere comunale ed entrerà in Giunta per continuare a fare l’assessore. Al suo posto, in Consiglio, subentrerà Guido Ghia, primo dei non eletti della lista “Adesso! Cavagnolo”.

