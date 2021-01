CAVAGNOLO. Nucleare, Corsato: «Saluggia e Trino non sono sicuri, il sito va individuato prima possibile»

«Sono favorevole al fatto che si vada finalmente ad individuare il sito nazionale delle scorie: da qualche parte devono essere pur messe. E Saluggia e Trino non sono certamente siti sicuri». Mario Corsato, ex sindaco di Cavagnolo ed ex consigliere provinciale di Torino, è sempre stato in [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti