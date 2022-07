Prosegue il Confluenze Festival a Cavagnolo, giunto al suo quarto fine settimana di musica, allegria, divertimento.

Quest’anno il logo è…infuocato come i tramonti sul fiume alla Confluenza Po Dora Baltea, infuocato come l’estate che ci attende: tanta socialità, cultura, voglia di far festa!

Sabato 16 luglio in piazza Vittorio Veneto per la festa dei Coscritti della Leva 2004! Serata disco con il Dj Bruno Power, in collaborazione con l’Associazione Sporting 590.

L’edizione 2022 di Conflueze Festival chiuderà in bellezza ospitando in piazza Vittorio Veneto la nuova edizione della sagra “Colline in Festa”, nel week end di sabato 23 e domenica 24 luglio. Musica, eventi e specialità gastronomiche a cura delle Pro oco di Cavagnolo, Marcorengo, Castagneto Po, Brusasco, Monteu da Po, Lauriano, San Sebastiano Po, Casalborgone, Moransengo e Villamiroglio.

Commenti