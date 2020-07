CAVAGNOLO. Ruote all’aria in via IV Novembre: donna del ’49 ferita

Spaventoso incidente poco fa in via IV Novembre a Cavagnolo.

Una donna, del ’49, residente in paese, a bordo di una Fiat Punto, per cause in corso di accertamento, mentre percorreva la strada ha perso il controllo del mezzo, forse per un malore.

La Punto ha urtato un palo della luce, è finita contro un terrapieno a lato della carreggiata e si è fermata in mezzo alla strada, su due ruote.

Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi: l’ambulanza del 118, l’elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri di Cavagnolo.

La donna è stata estratta dall’abitacolo attraverso il lunotto posteriore. Caricata sull’ambulanza, è stata trasferita per le cure del caso in ospedale a Chivasso.

Al momento non si conosce la prognosi.

