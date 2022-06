L’amministrazione comunale di Cavagnolo riparte da questa sera, martedì 28 giugno. Anche se, a dirla tutta, non s’era mai fermata. Il sindaco neo eletto Andrea Gavazza presterà giuramento per il suo mandato bis nella sala consiliare del Municipio. Per l’occasione, ha invitato i primi cittadini in vita che l’hanno preceduto: da Remigio Lazzaro a Mario Corsato, per finire con Franco Sampò.

E, nell’occasione, ufficializzerà le deleghe assegnate ad assessori e consiglieri comunali. Le ufficializzerà, perché in via ufficiosa sono già state comunicate attraverso i social ai cavagnolesi.

Alessandra Vai è vice sindaca con deleghe a Bilancio, Tributi, Edilizia Privata e Urbanistica, Lavori Pubblici e Comunicazione.

Silvano Vallesio, che si dimetterà da consigliere, è assessore a Cultura, Turismo, Ambiente e Verde Pubblico.

Deleghe anche ai consiglieri comunali: Cristiano Audisio allo Sport, Ecologia e Rifiuti, oltre a coordinare il gruppo locale dei volontari di Protezione Civile; Guido Ghia alle Politiche giovanili e alla Legalità; Franco Zattarin agli Eventi e all’Agricoltura; Giuseppe De Leo a Sicurezza e Polizia Locale; Iolanda Langellotto a Politiche della Salute, per gli Anziani e Pari Opportunità; Alessia Facchinello a Scuola, Biblioteca e Rapporti con le associazioni.

Presidente del Consiglio sarà la stessa Facchinello, mentre la capogruppo di maggioranza sarà Langellotto.

Gavazza ha mantenuto per se le deleghe a Politiche Sociali, per la Casa, Personale e Commercio.

Per il gruppo “Impegno Comune”, invece, Giuseppe Lessona sarà capogruppo.

Commenti