CAVAGNOLO. Pro loco e Rido piangono Giuliana

Il mondo del volontariato cavagnolese piange la scomparsa di Giuliana Amore Bonapasta, 82 anni. Vedova del compianto Dante Fiorindo, scomparso 8 anni fa, Giuliana Amore si è spenta la scorsa settimana a Brusasco, circondata dall’affetto dei figli.

Amici e famigliari sabato pomeriggio, a Cavagnolo, nella Chiesa parrocchiale hanno accolto la salma di Giuliana Amore: c’erano, tra gli altri, i volontari della Pro loco e dell’Aido, associazioni che l’hanno sempre vista impegnata in prima linea. Dell’Aido, oltre ad essere volontaria, Giuliana Amore era anche componente del direttivo. Lascia il ricordo di una donna riservata e solare, sempre disponibile e pronta a farsi in quattro per aiutare gli altri.

La piangono i figli Tiziana con Umberto, Maurizio con Claudia, le nipoti Martina e Alessandra e la sorella Silvana.

