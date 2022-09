CAVAGNOLO. L’Associazione Polisportiva Cavagnolese, nata nel 1977 e con sede nella Stazione Ferroviaria di Cavagnolo, ha come scopo quello di aggregare le persone che hanno in comune la passione per lo sport. Non parlo di sport a livello agonistico, ma di attività amatoriali e ludiche quali il gioco delle Bocce, il Podismo, la Pesca e molte altre.

A queste, nel tempo, si sono affiancate anche attività di utilità come ad esempio corsi di teatro per adulti principianti così da arricchire l’offerta. Non mancano le serate di tombola, i tornei di carte, insomma, si comprende come [...]