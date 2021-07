Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CAVAGNOLO. Sono le forti piogge di ieri sera la probabile causa del crollo avvenuto questo notte di un tratto dello storico muro di villa Martini a Cavagnolo.

Il sindaco Andrea Gavazza parla di “infiltrazioni”. Il primo ad intervenire all’alba di questa mattina è stato proprio lui: “Mi hanno svegliato per dirmelo alle 6,30 e sono subito intervenuto con cantonieri e polizia municipale per mettere in sicurezza la strada. La rimozione dei detriti, invece, spettava al proprietario che, avvisato, si è subito attivato”.

A cedere sono stati una decina di metri della storica recinzione e i mattoni hanno invaso via Commendator Alessandro Martini che, per prudenza è stata chiusa.

“Il proprietario l’ha fatta subito liberare – spiega il sindaco Gavazza – e alle 9 era già riaperta al traffico”.

Commenti