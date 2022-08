A Cavagnolo sono giorni di festa per la patronale di Sant’Eusebio. Con le costine, gli spiedini, gli agnolotti della Pro loco, alle serate gastronomiche in piazza Vittorio Veneto c’è stato il tutto esaurito sinora. Successo anche per le serate danzanti e, soprattutto, per gli eventi culturali in programma.

Presso la sala consiliare Faletti, al piano terra le Municipio, è stata allestita la mostra d’arte “Terre e forme” con l’esposizione di opere a cura degli artisti Pierclaudio Oddoni, Francesco Marinaro e Paolo Gelo. Presso l’ingresso della scuola primaria, in [...]



