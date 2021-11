Manuela Serafini, classe 1991, nata a Chivasso e residente a Cavagnolo. Una passione per i dolci che oggi è, finalmente, diventata il suo lavoro a tutti gli effetti.

Da piccola era una bimba tranquilla, che ha avuto una bella infanzia. “La mia era la classica famiglia che si riuniva ogni domenica per stare insieme… i miei genitori si sono poi separati e rifatti, rispettivamente, una vita… ma il senso di famiglia non è mai venuto a mancare. Non posso assolutamente lamentarmi in tal [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.