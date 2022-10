Sarà una giornata dedicata interamente alla beneficenza, quella di domenica 23 a Cavagnolo, dove, presso il teatro Martini, si svolgerà lo spettacolo “Voci per l’Autismo”, lo spin off del contest canoro “Voci di Mezza Estate”. Gli artisti più talentuosi di quell’evento si daranno appuntamento a Cavagnolo con un unico scopo, aiutare ad aiutare.

Saranno due gli spettacoli canori, uno pomeridiano con inizio alle 14.30 e l’altro alle 20, non certo una ripetizione, ci tengono a sottolinearlo gli organizzatori, volti a raccogliere fondi per l’Associazione di Cavagnolo “Semplicemente Edo” che si occupa di autismo e l’associazione Culturale “FraLeNubi”. La giornata è organizzata e sponsorizzata dall’Associazione Culturale “FraLeNubi”, che ha sede a Torino, il tutto sotto la direzione artistica di Marco. Ospite del weekend canoro il Vincitore del Festival di Castrocaro 2021 Simo Veludo, voce giovane del panorama musicale italiano.

La kermesse del pomeriggio sarà presentata dal bravissimo Luca Merletti e l’appuntamento serale verrà condotto da un cavagnolese di adozione l’istrionico Angelo Finiguerra.

“È la prima volta che organizziamo un evento non in città e questo ci sta elettrizzando molto”, afferma Marco Allotta, mentre spiega le tante iniziative dell’Associazione Fra Le Nubi, con al centro la scultura, la pittura, laboratori educativi e, come in questo caso, eventi canori.

Il connubio tra Cavagnolo e l’autismo, dopo le letture in CAA che si sono svolte la settimana scorsa nel Centro Polivalente del paese, sta ormai caratterizzando questo Comune, sempre più presente nei vari eventi benefici che il paese ospita, anche grazie all’Associazione Semplicemente Edo, diventata un punto fermo nel panorama di questo territorio.

Appuntamento quindi al teatro Martini di Cavagnolo, domenica 23 primo spettacolo con inizio alle 14.30 presentato da Luca Merletti e secondo spettacolo alle ore 20 condotto da Angelo Finiguerra.

