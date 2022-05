Inaugurato sabato mattina a Cavagnolo il nuovo Centro del Riuso di Seta: un luogo in cui i cittadini potranno portare oggetti usati in buono stato e ottenere beni rigenerati, in un circolo virtuoso di recupero e riuso che riduce lo spreco e i rifiuti.

La struttura è stata finanziata con fondi ATO-R e si tratta del primo Centro del Riuso realizzato nel territorio metropolitano fuori dalla Città di Torino, “certamente un motivo di orgoglio per Cavagnolo e la Collina”, spiega il sindaco Andrea Gavazza.

“Ringraziamo i cittadini, i Sindaci e le autorità presenti, ricordiamo che il Centro del Riuso sarà aperto tre giorni a settimana (martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 13) e vi invitiamo a scoprire i nuovi servizi attivi, a disposizione dei cittadini del Consorzio”, conclude il primo cittadino cavagnolese.

