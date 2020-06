CAVAGNOLO. I commercianti e la fase 3: “Abbiamo sentito l’affetto dei nostri clienti, ripartiamo da loro”

Ottimismo. È questa la parola d’ordine giornaliera che risuona nei cuori, nei pensieri e nelle azioni di ogni italiano che si appresta a ripartire dopo quasi tre mesi di lontananza e di chiusura. Le attività commerciali riaprono, le serrande così tristemente abbassate fino a poche settimane fa, si rialzano e ci mostrano dei lavoratori coraggiosi e pronti a guardare al futuro.

“Abbiamo chiuso dal 10 marzo al 18 maggio – racconta Alessandra Sapello, titolare della merceria Da Sandra – due mesi senza lavoro e nessuna entrata. Eppure, di spese ne abbiamo avute eccome! I fornitori, l’affitto, la sanificazione e soltanto il bonus di due mesi ad aiutarci. Molte cose sono cambiate, ma una sicuramente no: la clientela. Io lavoro qui da 33 anni. Una vita. Il paese e le persone che vi abitano sono parte della mia attività, del motivo per cui faccio questo mestiere. Ho sentito molto il loro affetto e il loro desiderio di ripartire insieme a me. La paura c’è, non lo nego. Ma io sono una persona positiva di natura: per quanto difficile sono certa che riusciremo a rialzarci”. Il sorriso sul volto di Federica Rozzino, titolare del Sage Cafè in via Cristoforo Colombo, è altrettanto incoraggiante.

“Ho aperto il locale poco più di un anno fa: una tempistica perfetta insomma! Nelle due settimane successive al 5 maggio abbiamo offerto il servizio take-away, ma non si lavorava un granché. La gente non si azzardava ad uscire, nemmeno per seguire le proprie abitudini. Ancora adesso molte persone sbirciano dentro il locale e chiedono, “Cosa devo fare?”,“Posso entrare o devo aspettare fuori?”.C’è molta confusione sulle norme da seguire e questo probabilmente scoraggia la clientela. Per fortuna i nostri habitues non ci hanno mai abbandonato. Anzi, ci offrivano mance generose! Chiudere per così tanto tempo è stato difficile, soprattutto per un locale nuovo. Ma questo periodo ha anche offerto la possibilità di ritrovare delle abitudini perdute e di trascorrere del tempo con i propri familiari. Siamo positivi? Assolutamente sì, e pronti a guardare avanti”.

La storica panetteria “Da Pollino”, invece, non ha mai chiuso e ha offerto il servizio di consegne a domicilio. “Lavoriamo a Cavagnolo da molti anni, praticamente conosciamo tutti – dice la titolare Silvia Pollino – e la clientela non ha mai rinunciato ai nostri prodotti. Facevamo le consegne anche nelle zone limitrofe, a Lauriano e Monteu. All’inizio avevamo bisogno dell’autocertificazione, ma nel complesso non è stato un problema. Ciò che mi ha stupito davvero è stata la tensione chiaramente percepibile negli occhi delle persone. C’era molta paura. Ora la situazione è migliorata e siamo positivi. Speriamo a breve di tornare alla normalità”. La Pizzeria il Moro ha invece riaperto il primo maggio con delle iniziative per soddisfare ogni tipo di clientela. Ecco le parole di Luana Bonolva, titolare del locale: “Focacce particolari, panini speciali e anche la possibilità di fare apericena. Abbiamo cercato di venire incontro ai gusti del pubblico con delle nuove proposte e ha funzionato. I clienti sono tornati numerosi, almeno per il servizio d’asporto. Per ora sembrano ancora muoversi con cautela, ma non ci lamentiamo. La gente apprezza molto la nostra cucina. Tutto ciò non può che spingerci a migliorare ancora e a sperare in un rapido ritorno alla sognata normalità”.

Alice Corio

Commenti