Non è fortunatamente in pericolo di vita il 28enne di Cavagnolo, ferito in un incidente stradale nella mattinata di venerdì 12 agosto sulla strada che da Lamporo porta a Livorno Ferraris.

Il giovane è finito con la sua Vespa 200 in un canale.

Soccorso da un passante, che ha assistito alla scena e s’è subito precipitato in suo aiuto, è stato successivamente tratto in salvo dai vigili del fuoco del locale distaccamento.

Affidato alle cure del 118, è stato trasportato in ospedale a Vercelli, dove gli sono state diagnostiche fratture in [...]