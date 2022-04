Con un video sul gruppo facebook “Cavagnolo Viva”, principale mezzo di comunicazione della sua amministrazione, oggi, martedì 26 aprile, il sindaco uscente Andrea Gavazza annuncerà quello che, per tutti i concittadini, è ovvio: il suo impegno per la Cavagnolo dei prossimi 5 anni.

D’altronde non poteva essere altrimenti e sarebbe stata una notizia il contrario.