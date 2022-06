CAVAGNOLO. Elezioni, Andrea Gavazza riconfermato sindaco con 933 voti. Giuseppe Lessona si ferma a 65 preferenze.

Continua l’esperienza amministrativa di Andrea Gavazza a Cavagnolo, il sindaco uscente che inaugura così il suo secondo mandato.

Gavazza ha ottenuto 933 voti, il 93,49% dei 1.036 cavagnolesi che ieri sono andati alle urne. Le schede nulle sono state 26, 12 le bianche.

In totale ha votato il 54,50% degli aventi diritto al voto.

Lessona, candidato di Impegno Comune, ha ottenuto 65 preferenze e preso tre seggi in opposizione (dei 10 disponibili).

Con un messaggio, il neo eletto sindaco ringrazia i suoi elettori:

“Con questo voto avete dato forza al nostro impegno: abbiamo tanti obiettivi da realizzare insieme, sono certo che nei prossimi anni potremo fare tanto e bene per Cavagnolo. La bassa affluenza ai seggi ci deve far riflettere… e noi per primi dovremo lavorare per coinvolgere di più tutti cittadini, per sentirci sempre più parte di una comunità attiva, viva! Allo stesso tempo sono profondamente grato per il 93% dei voti dati alla nostra lista, lo considero un riconoscimento forte per il lavoro svolto in questi anni e un grande attestato di fiducia per il nuovo mandato. E poi…grazie di cuore per i tanti messaggi, i sorrisi, le telefonate: ci state regalando tanta emozione che sono felice di condividere con tutta la mia splendida squadra! Ora avanti! Con ancora più passione, ancora insieme, ancora meglio!“.

